25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области

По словам автомобилиста, пешехода он не видел до самого момента аварии - ФОТО





Смертельное ДТП случилось 20 апреля около 20ю45 на улице Демьяна Бедного в Фурманове. 25-летний молодой человек, управляя автомобилем «Хонда Цивик», сбил 50-летнюю женщину, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, от полученных травм женщина скончалась на месте. Водитель пояснил инспекторам, что пешехода он не видел до самого момента аварии. У молодого человека взяты биологические материалы для исследования.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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