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14 минут назад
Эстафету Андрея Кабанова в интернете подхватил его сын Юрий
Андрей Кабанов вплоть до оглашения приговора оставался активным пользователем социальных сетей. В последнее время уделял максимум внимания ходу судебного процесса. Эстафету в Facebook у осужденного подхватил его сын Юрий. Теперь он ведет блог.
Напомним, суд приговорил Андрея Кабанова к 8,5 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 миллионов рублей.
ключевые слова: Андрей Кабанов интернет соцсети блог
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