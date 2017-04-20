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Новости

14 минут назад

Эстафету Андрея Кабанова в интернете подхватил его сын Юрий



Андрей Кабанов вплоть до оглашения приговора оставался активным пользователем социальных сетей. В последнее время уделял максимум внимания ходу судебного процесса. Эстафету в Facebook у осужденного подхватил его сын Юрий. Теперь он ведет блог.

Напомним, суд приговорил Андрея Кабанова к 8,5 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 миллионов рублей.



ключевые слова: Андрей Кабанов интернет соцсети блог
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