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Новости

16 минут назад

В Ивановской области супружеская пара нашла возле мусорных контейнеров труп женщины

На теле погибшей были ножевые ранения


21 апреля около 6 часов утра житель посёлка Палех вышел из дома вместе со своей супругой. Мужчина провожал жену на работу и нашел возле мусорных контейнеров труп неизвестной женщины. О находке он сообщил в органы внутренних дел.

Оперативники установили, что погибшая – 60-летняя местная жительница. Она скончалась от нанесённых ей ножевых ранений.

Сейчас ведется розыск лиц, которые могут быть причастны к смерти женщины, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: труп убийство полиция
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