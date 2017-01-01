В Ивановской области супружеская пара нашла возле мусорных контейнеров труп женщины

На теле погибшей были ножевые ранения





21 апреля около 6 часов утра житель посёлка Палех вышел из дома вместе со своей супругой. Мужчина провожал жену на работу и нашел возле мусорных контейнеров труп неизвестной женщины. О находке он сообщил в органы внутренних дел.

Оперативники установили, что погибшая – 60-летняя местная жительница. Она скончалась от нанесённых ей ножевых ранений.

Сейчас ведется розыск лиц, которые могут быть причастны к смерти женщины, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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