В Вичугском районе собираются строить понтонный мост через реку Сунжу

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Сейчас жизнеобеспечение населенных пунктов, расположенных на левом берегу реки Сунжа в границах Каменского городского поселения, осуществляется по пешеходному деревянному мосту. Он соединяет поселок Каменка и несколько деревень Вичугского района. По словам начальника регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрея Шушкина, летом здесь работает паром. Между тем рассматривается возможность строительства понтонного моста протяженностью 300 метров.

Зампред правительства Ивановской области Сергей Зобнин сообщил сегодня, что возможность строительства моста будет рассматриваться в профильном департаменте. Он напомнил, что поручение губернатора по данному вопросу уже было. И что району необходимо готовить проектно-сметную документацию по объекту.

Фото: пресс-служба правительства Ивановской области

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