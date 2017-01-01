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35 минут назад

ПОСЛУШАЙТЕ! Жириновский предложил не раскрывать доходы депутатов, министров и губернаторов

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Меньше знаешь - крепче спишь. Теперь этот принцип депутаты Госдумы предлагают взять на вооружение журналистам и электорату. Владимир Жириновский предложил не раскрывать доходы депутатов, министров и губернаторов ради спокойствия в обществе.

По мнению партийного лидера, пресса радуется горячим новостям о количестве квартир и денег. А народ все эти данные только раздражают. А мы вот буквально вчера изучали вместе со зрителями список самых богатых ивановских женщин, которые попали в хит-парад Forbes Woman. Можно предположить, что все попавшие в список с удовольствием поддержат инициативу Владимира Вольфовича.

Между тем, кроме зрителей и читателей, декларации слуг народа мало кому интересны. Например, прокуратуре…

Об этом – в комментарии Валентины Перекрестовой.

160-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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