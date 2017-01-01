Сергей Аминодов: Ситуацию с закупкой лекарств удалось стабилизировать

Препараты для пациентов с хронической почечной недостаточностью начнут поступать в область уже с сегодняшнего дня





В настоящее время аукционы по закупке медикаментов проходят в плановом режиме, основные поставки препаратов будут осуществлены до конца апреля 2017 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Ивановской области Сергей Аминодов.

«Лекарственные препараты для пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, будут поступать в область, начиная с сегодняшнего дня, - уточнил он. - Пациенты получат их в соответствии с рекомендациями лечащего врача по выписанным рецептам в прикрепленных аптечных организациях».

Сергей Аминодов также подчеркнул, что лекарственное обеспечение находится под ежедневным контролем департамента здравоохранения региона. «Это одно из важнейших и приоритетных направлений», - сказал он.

Он также сообщил, что в начале текущего года в программном комплексе «Web-Торги-КС» возникли серьезные проблемы, не позволяющие автоматизировать процессы размещения государственных заказов. «Из-за этого под угрозой срыва оказалось размещение государственных заказов первостепенной важности, а именно аукционные процедуры по закупке лекарственных препаратов», - отметил Сергей Аминодов. На данный момент ситуацию с закупкой лекарств удалось стабилизировать, подчеркнул он.

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