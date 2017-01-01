В этом году на ЕГЭ в Ивановской области предусмотрено более 20 млн рублей

В регионе активно идет подготовка к государственной итоговой аттестации





По словам заместителя председателя правительства области Ирины Эрмиш, в 2017 году на данные цели в региональном бюджете предусмотрено более 20 млн рублей.

Зампред также проинформировала, что в текущем году Ивановская область стала победителем конкурсного отбора на получение федеральной субсидии на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования в сумме 6,4 млн рублей, а софинансирование на эти цели из регионального бюджета составляет 2,8 млн рублей.

В государственной итоговой аттестации в этом году принимают участие 4066 учащихся. «Как и в прошлые годы, самыми популярным предметом по выбору остается обществознание - более половины ребят приняли решение о сдаче этого предмета. Увеличилось число желающих сдавать экзамен по физике и биологии», - сказала Ирина Эрмиш.

31 пункт по проведению экзамена будет размещен на базе общеобразовательных организаций, 1 пункт - в коррекционной школе, 4 пункта - на дому, 7 пунктов - в уголовно-исправительных учреждениях.

Как сообщила начальник областного департамента образования Ольга Антонова, «в этом году 17 пунктов сдачи ЕГЭ проведут экзамены с применением новых технологий - печати контрольно-измерительных материалов и сканирования результатов непосредственно в аудиториях пунктов».

Основной этап государственной итоговой аттестации пройдет с 29 мая по 1 июля.

поделиться ссылкой:

