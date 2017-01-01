ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: фабрика раздора, мусор по цене золота и высшая математика при расчете пенсий

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СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- История вора, который обчищал автомобили во дворах.

- Фабрика раздора. Почему владельцы не могут поделить предприятие в самом центре города?

- Высшая математика поможет рассчитать свой пенсионный балл.

- Мусор по цене золота. Как изменятся тарифы на вывоз бытовых отходов.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:

18:00 – «Барс»;

19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;

20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».

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