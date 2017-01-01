Житель Ивановской области ранил ножом-бабочкой своего знакомого

Конфликт между молодыми людьми произошел из-за девушки





Преступление было совершено в одном из домов на улице Любимова в Родниках. Двое молодых людей, разговаривая о знакомой им обоим девушке, начали спорить и ругаться. Во время ссоры 25-летний парень достал нож-бабочку и начал угрожать убийством 29-летнему родниковцу. А затем ударил его ножом в бедро.

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