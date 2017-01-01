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сегодня, 16:11
Житель Ивановской области ранил ножом-бабочкой своего знакомого
Конфликт между молодыми людьми произошел из-за девушки
Преступление было совершено в одном из домов на улице Любимова в Родниках. Двое молодых людей, разговаривая о знакомой им обоим девушке, начали спорить и ругаться. Во время ссоры 25-летний парень достал нож-бабочку и начал угрожать убийством 29-летнему родниковцу. А затем ударил его ножом в бедро.«Потерпевший обратился с заявлением в органы внутренних дел. В настоящее время устанавливается тяжесть телесных повреждений. По факту криминального происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: нож-бабочка ранение полиция
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Комментарии (1)
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- газовщик35 минут назадЧто за люди? Чуть что-сразу за нож! Так, по-пацански бы рожи друг другу набили и спор решен!
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