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Новости

сегодня, 16:11

Житель Ивановской области ранил ножом-бабочкой своего знакомого

Конфликт между молодыми людьми произошел из-за девушки


Преступление было совершено в одном из домов на улице Любимова в Родниках. Двое молодых людей, разговаривая о знакомой им обоим девушке, начали спорить и ругаться. Во время ссоры 25-летний парень достал нож-бабочку и начал угрожать убийством 29-летнему родниковцу. А затем ударил его ножом в бедро.

«Потерпевший обратился с заявлением в органы внутренних дел. В настоящее время устанавливается тяжесть телесных повреждений. По факту криминального происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

ключевые слова: нож-бабочка ранение полиция
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									газовщик								
							
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  • 35 минут назад
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							Что за люди? Чуть что-сразу за нож!  Так, по-пацански бы рожи друг другу набили и спор решен! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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