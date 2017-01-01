В Иванове впервые пройдет акция «Ночь в филармонии»





28 апреля с 20.00 до 22.00 в Ивановской государственной филармонии состоится акция «Ночь в филармонии».

Участников акции ожидает выступление любимых коллективов и артистов филармонии. Любой желающий сможет принять в участие в различных мастер-классах, попробовать себя в роли исполнителей песен, изучить классические и народные танцы, чарующий венский вальс, заводную кадриль под аккомпанемент оркестра, отправиться «на экскурсию» по 80-летней истории филармонии. Для всех творческих натур будет организована художественная гостиная, где можно будет перенести на полотно своё «ощущение музыки».

В завершение акции всем зрителям представится возможность увидеть будни филармонии, представленные в своеобразном режиссерском преломлении.

Стоит отметить, что такая акция будет проводиться впервые. Приглашаются все желающие, вход свободный.

Подробная программа будет представлена позднее на сайте филармонии и Департамента культуры и туризма Ивановской области.

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