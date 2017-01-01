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Новости
36 минут назад
Сразу после приговора: интервью А.Кабанова, прощание с друзьями и взятие под стражу в зале суда
ВИДЕО
Как мы уже сообщали, бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов признан судом виновным в получении двух взяток: 7 млн руб. от председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Александра Жукова за покровительство по службе и 1 млн руб. от предпринимателей за помощь в оформлении документации на лесохозяйственную деятельность.
Суд приговорил Кабанова к 8,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 30 миллионов рублей.
Сразу после оглашения приговора осужденный дал небольшое интервью журналистам, попрощался с родными и друзьями, после чего был взят под стражу в зале суда (см. видео).
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Комментарии (3)
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- mister16 минут назадА сколько получил взяткодатель- товарищ Жуков?
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- макссс7 минут назадпочему его сразу не взяли под стражу в зале суда????!!!! что за бред...в наручники обязаны были заковать!
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- cornholio1 минуту назадвсе компот
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