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Ивановская медакадемия заняла первое место на всероссийском конкурсе
Подведены итоги всероссийского конкурса вузов Министерства здравоохранения РФ на звание «Вуз здорового образа жизни». По его итогам ивановская государственная медицинская академия заняла 1 место в номинации: «За достижения в физкультурно-спортивной деятельности студентов, сотрудников и эффективную агитацию и пропаганду занятий физической культурой и спортом».
Для справки:
Ивановская медакадемия традиционно является активным участником конкурса с момента его организации в 2009 году. В 2010 году в Иваново прошел Первый всероссийский форум студентов «Мы за здоровый образ жизни». Он стал заключительным этапом Всероссийского конкурса учреждений высшего профессионального образования «Вуз здорового образа жизни» («ВУЗ – территория здоровья»). Ивановская медицинская академия активно участвовала в организации и проведении большинства мероприятий конкурса.
По итогам участия в Конкурсе в 2011 году ИвГМА заняла третье место в номинации «За создание условий для занятий физкультурой и спортом», а в 2012 вуз уже был вторым в этой номинации. В другой номинации «За эффективную реализацию здоровье формирующей деятельности и пропаганды здорового образа жизни» медицинская академия также дважды была в призерах: в 2015 году – второе и в 2016 - третье место. И вот впервые Ивановская государственная медицинская академия удостоилась высшей ступени конкурса.
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