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Новости

сегодня, 14:33

В Иванове ветеранам пожарной охраны подарили огнетушители

ФОТО


В областном центре сотрудники МЧС социальную акцию «Подари ветерану огнетушитель». Мероприятие приурочено к празднованию 90-летия со дня образования государственного пожарного надзора и 125-летия со дня создания Всероссийского добровольного пожарного общества.

Подарочные огнетушители вручали ветеранам пожарной охраны, которые, как и все пожилые люди, относятся к так называемой «группе риска». «Эти граждане всегда находятся под пристальным вниманием инспекторов надзорной деятельности, ведь в силу возраста реакция на происходящее у пожилых людей уже не такая быстрая», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по ивановской области.

При вручении огнетушителей сотрудники отдела и представители ВДПО подробно рассказали, как ими необходимо пользоваться.

Кроме огнетушителей сотрудники пожарного надзора вручали ветеранам поздравительные открытки, специально подготовленные воспитанниками детских домов и школ-интернатов областного центра. Ребята активно приняли участие в подготовке писем для ветеранов в рамках празднования Дня советской пожарной охраны. Всего было подготовлено более 100 писем.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

ключевые слова: МЧС пожарные ветераны огнетушители подарки
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