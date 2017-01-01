В Иванове ветеранам пожарной охраны подарили огнетушители

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В областном центре сотрудники МЧС социальную акцию «Подари ветерану огнетушитель». Мероприятие приурочено к празднованию 90-летия со дня образования государственного пожарного надзора и 125-летия со дня создания Всероссийского добровольного пожарного общества.

Подарочные огнетушители вручали ветеранам пожарной охраны, которые, как и все пожилые люди, относятся к так называемой «группе риска». «Эти граждане всегда находятся под пристальным вниманием инспекторов надзорной деятельности, ведь в силу возраста реакция на происходящее у пожилых людей уже не такая быстрая», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по ивановской области.

При вручении огнетушителей сотрудники отдела и представители ВДПО подробно рассказали, как ими необходимо пользоваться.

Кроме огнетушителей сотрудники пожарного надзора вручали ветеранам поздравительные открытки, специально подготовленные воспитанниками детских домов и школ-интернатов областного центра. Ребята активно приняли участие в подготовке писем для ветеранов в рамках празднования Дня советской пожарной охраны. Всего было подготовлено более 100 писем.

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Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС