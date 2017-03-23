Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 14:24

Интервью с бывшим первым зампредом Правительства Ивановской области Андреем Кабановым, приговоренным судом к 8,5 годам лишения свободы

ВИДЕО

Как мы уже сообщали, бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов признан судом виновным в получении двух взяток: 7 млн руб. от председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Александра Жукова за покровительство по службе и 1 млн руб. от предпринимателей за помощь в оформлении документации на лесохозяйственную деятельность.

Суд приговорил Кабанова к 8,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 30 миллионов рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.

О том, как проходило оглашение приговора - смотрите сегодня в программе "ГУБЕРНИЯ". 

Представляем Вашему вниманию интервью с Андреем Кабановым, которое было записано за несколько дней до приговора - когда свою позицию заявило гособвинение. (Прокуратура просила 12 лет лишения свободы и штраф в размере 45 миллионов рублей)




  • оцените новость:
  • (0)
  • 1499
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня