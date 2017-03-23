Интервью с бывшим первым зампредом Правительства Ивановской области Андреем Кабановым, приговоренным судом к 8,5 годам лишения свободы

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Как мы уже сообщали, бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов признан судом виновным в получении двух взяток: 7 млн руб. от председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Александра Жукова за покровительство по службе и 1 млн руб. от предпринимателей за помощь в оформлении документации на лесохозяйственную деятельность.

Суд приговорил Кабанова к 8,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 30 миллионов рублей.Приговор еще не вступил в законную силу.

О том, как проходило оглашение приговора - смотрите сегодня в программе "ГУБЕРНИЯ".

Представляем Вашему вниманию интервью с Андреем Кабановым, которое было записано за несколько дней до приговора - когда свою позицию заявило гособвинение. (Прокуратура просила 12 лет лишения свободы и штраф в размере 45 миллионов рублей)

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