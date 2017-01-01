Минстрой поддержал инициативу депутатов Ивоблдумы





Министерство строительства и ЖКХ положительно оценило инициативу Ивановской областной думы по урегулированию вопросов в сфере благоустройства. Соответствующее обращение региональные законодатели направили в ведомство в марте текущего года.

Как сообщает пресс-служба Ивоблдумы, депутаты предлагают внести изменения в действующее законодательство, направленные на решение проблемы распределения полномочий в сфере благоустройства между Российской Федерацией, субъектами РФ и органами местного самоуправления.

На сегодняшний день согласно федеральному законодательству правила благоустройства муниципальных образований утверждаются органами местного самоуправления. Ответственность за нарушение указанных правил устанавливается субъектами Российской Федерации. Вместе с тем, на практике положения региональных законов об административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства признаются судами недействующими ввиду того, что те дублируют положения федерального законодательства или вторгаются в предметы ведения РФ, и за их нарушение не может быть установлена ответственность на региональном уровне.

Кроме того, сегодня в законодательстве Российской Федерации не закреплена обязанность собственников зданий (помещений в них), строений, сооружений, земельных участков благоустраивать прилегающие территории.

Минстрой России проинформировал ивановских парламентариев в ответном письме, что подготовка проекта федерального закона о внесении соответствующих изменений в действующее законодательство в сфере благоустройства ведется. В частности, в проекте, разработанного в Министерстве проекта ФЗ предусмотрено установление обязанности для собственников зданий, сооружений и земельных участков участвовать в обеспечении чистоты и порядка на прилегающих территориях. Кроме того, проект предполагает наделение регионов полномочиями по утверждению требований к правилам благоустройства поселений, в том числе порядка утверждения правил благоустройства, применяемым ОМСУ, правил определения прилегающей территории и порядка участия собственников зданий, сооружений и земельных участков в благоустройстве прилегающих территорий.

Однако, по мнению областных законодателей, реализовать вышеперечисленные предложения будет возможно только при отмене массива устаревших подзаконных нормативных актов, некоторые из которых продолжают применяться судами РФ. Среди подобных документов, к примеру, можно отметить санитарные правила содержания населенных мест, утвержденные в 1988 году, а также правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, датируемые 1999 годом.

По материалам пресс-служба Ивановской областной думы

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