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Новости

3 минуты назад

Ямочный ремонт в Иванове: планы на сегодня


По сообщению ивановской мэрии, 19 апреля работы по восстановлению дорожного полотна проводились на улицах Марии Рябининой, Мархлевского, Крутицкой (у дома № 37), Ленинградской (участок от ул. Красных Зорь до ул. Кузнецова). Использовано порядка 39 тонн литой асфальтобетонной смеси.

Сегодня, 20 апреля, работы по ямочному ремонту продолжаются на улицах Подгорной, Ленинградской (доработка на участке от ул. Красных Зорь до ул. Кузнецова), Танкиста Белороссова (у дома № 20) и Ломаной.

График работ может быть скорректирован при поступлении предписаний ОГИБДД, ЕДДС, а также в случае наступления неблагоприятных погодных условий.



ключевые слова: дороги ямочный ремонт
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