Иваново заняло 8 место в Топ-10 городов Золотого кольца России, популярных у туристов





Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных у туристов городов Золотого кольца России. В Топ-10 вошел и наш областной центр – Иваново, заняв 8-е место. На 1-м – Ярославль, на 10-м – Касимов.

Напомним, в этом году туристическому маршруту «Золотое кольцо России» исполняется 50 лет.

Топ-10:

1. Ярославль

2. Владимир

3. Сергиев Посад

4. Кострома

5. Суздаль

6. Переславль-Залесский

7. Ростов Великий

8. Иваново

9. Калуга

10. Касимов

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