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28 минут назад
Иваново заняло 8 место в Топ-10 городов Золотого кольца России, популярных у туристов
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных у туристов городов Золотого кольца России. В Топ-10 вошел и наш областной центр – Иваново, заняв 8-е место. На 1-м – Ярославль, на 10-м – Касимов.
Напомним, в этом году туристическому маршруту «Золотое кольцо России» исполняется 50 лет.
Топ-10:
1. Ярославль
2. Владимир
3. Сергиев Посад
4. Кострома
5. Суздаль
6. Переславль-Залесский
7. Ростов Великий
8. Иваново
9. Калуга
10. КасимовРейтинг составлен по данным анализа посещений городов туристами за последний год.
ключевые слова: туризм Золотое кольцо России рейтинг
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