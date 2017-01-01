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Новости

28 минут назад

Иваново заняло 8 место в Топ-10 городов Золотого кольца России, популярных у туристов


Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных у туристов городов Золотого кольца России. В Топ-10 вошел и наш областной центр – Иваново, заняв 8-е место. На 1-м – Ярославль, на 10-м – Касимов.

Напомним, в этом году туристическому маршруту «Золотое кольцо России» исполняется 50 лет.

Топ-10:

1.        Ярославль

2.         Владимир

3.         Сергиев Посад

4.         Кострома

5.         Суздаль

6.         Переславль-Залесский

7.         Ростов Великий

8.         Иваново

9.         Калуга

10.                           Касимов

Рейтинг составлен по данным анализа посещений городов туристами за последний год.

ключевые слова: туризм Золотое кольцо России рейтинг
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