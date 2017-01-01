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Новости

53 минуты назад

Приговор Кабанову: суд считает документы на социсследования фальсифицированными

Подсудимому потребовался корвалол


В Ленинском районном суде г. Иваново продолжается оглашение приговора Андрею Кабанову. Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области обвиняется в получении многомиллионной взятки. Сам Кабанов свою вину не признает, утверждая, что в силу воспитания не мог взять взятку. Обвинение просит отправить подсудимого в колонию строгого режима на 12 лет и присудить штраф в размере 45 миллионов рублей.

Между тем суд посчитал документы, подтверждающие проведение социсследований, фальсифицированными. Речь о договоре, расписке на 8 миллионов рублей и техзадании. По мнению суда, деньги Кабанов получил на иные цели, а разговоры об исследованиях – попытка уйти от ответственности.

Оба эпизода преступления, инкриминируемого Кабанову, суд считает доказанными.

В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв. Подсудимому дали корвалол.



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Комментарии (6)

	


	

	

		
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							Тотализатор открыт : 8 лет общего и штраф 30 млн 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 47 минут назад
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							Строгач не дадут ))) у него смягчающее 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • 45 минут назад
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							Моя ставка: 8 лет общего и штраф 45 лямов. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 37 минут назад
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							7 лет и 15 лямов штрафа								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Леонид Филатов								
							
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  • 30 минут назад
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							Рот закройте, шавки. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 27 минут назад
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							Тебе кто разрешал пасть открыть? Хочешь сказать что Андрюха не виновен? Суд сегодня все расставит по своим местам!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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