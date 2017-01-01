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сегодня, 11:07Андрей Кабанов пришел на оглашение приговора с огромной сумкой
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26 минут назадВынесен приговор Андрею Кабанову
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Приговор Кабанову: суд считает документы на социсследования фальсифицированными
Подсудимому потребовался корвалол
В Ленинском районном суде г. Иваново продолжается оглашение приговора Андрею Кабанову. Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области обвиняется в получении многомиллионной взятки. Сам Кабанов свою вину не признает, утверждая, что в силу воспитания не мог взять взятку. Обвинение просит отправить подсудимого в колонию строгого режима на 12 лет и присудить штраф в размере 45 миллионов рублей.
Между тем суд посчитал документы, подтверждающие проведение социсследований, фальсифицированными. Речь о договоре, расписке на 8 миллионов рублей и техзадании. По мнению суда, деньги Кабанов получил на иные цели, а разговоры об исследованиях – попытка уйти от ответственности.
Оба эпизода преступления, инкриминируемого Кабанову, суд считает доказанными.
В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв. Подсудимому дали корвалол.
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Комментарии (6)
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- k.talka@yandex.ru48 минут назадТотализатор открыт : 8 лет общего и штраф 30 млн
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- k.talka@yandex.ru47 минут назадСтрогач не дадут ))) у него смягчающее
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- dimakurilov@rambler.ru45 минут назадМоя ставка: 8 лет общего и штраф 45 лямов.
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- new37 минут назад7 лет и 15 лямов штрафа
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- Леонид Филатов30 минут назадРот закройте, шавки.
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- new27 минут назадТебе кто разрешал пасть открыть? Хочешь сказать что Андрюха не виновен? Суд сегодня все расставит по своим местам!!!
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