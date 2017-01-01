Приговор Кабанову: суд считает документы на социсследования фальсифицированными

Подсудимому потребовался корвалол





В Ленинском районном суде г. Иваново продолжается оглашение приговора Андрею Кабанову. Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области обвиняется в получении многомиллионной взятки. Сам Кабанов свою вину не признает, утверждая, что в силу воспитания не мог взять взятку. Обвинение просит отправить подсудимого в колонию строгого режима на 12 лет и присудить штраф в размере 45 миллионов рублей.

Между тем суд посчитал документы, подтверждающие проведение социсследований, фальсифицированными. Речь о договоре, расписке на 8 миллионов рублей и техзадании. По мнению суда, деньги Кабанов получил на иные цели, а разговоры об исследованиях – попытка уйти от ответственности.



Оба эпизода преступления, инкриминируемого Кабанову, суд считает доказанными.

В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв. Подсудимому дали корвалол.

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