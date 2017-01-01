В Гавриловом Посаде женщину переселили из ветхого жилья в квартиру с грибком

Также в новом жилище выявлено еще много строительных недостатков





В прокуратуру обратилась жительница Гаврилова Посада с заявлением о том. Что компания «Новый Век» не выполнила должным образом работы по строительству дома № 4 на улице Калинина.

13 января 2014 года между Управлением землепользования, архитектуры и природных ресурсов администрации Гаврилово-Посадского района и ООО «Новый Век» был заключен муниципальный контракт о строительство трехэтажного многоквартирного дома. Строительные работы были закончены согласно контракту. Гарантийный срок – до 25 декабря 2019 года.

В 2015 году заявительницу заселили в предоставленную районной администрацией квартиру этого дома по Программе переселения из ветхого жилья.

Между тем за время ее проживания в новой квартире были выявлены следующие строительные недостатки: стыки линолеума не качественно проклеены; плинтус к стенам крепится не прочно; в комнате угол, образованный северной и восточной наружными стенами, имеет мокрые разводы, потемнение (грибок); крепление трубопровода к стенам выполнено не качественно, часть кронштейнов отошли от стены; замок входной двери закрывается с трудом; при включении принудительной вентиляции на кухне отсутствует обратная тяга.

По данному вопросу женщина обращалась администрацию района, суд, Роспотребнадзор и другие органы. Однако нарушения так и не были устранены. Местное управление градостроительства и архитектуры направляло застройщику «Новый Век» претензию об устранении недостатков, но все по-прежнему оставалось, как есть. Вышеуказанные недостатки были зафиксированы и в ходе прокурорской проверки.

В связи с этим надзорный орган внес представление, которое уже рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время администрация района направила заявление в Арбитражный суд Ивановской области о понуждении устранения недостатков в квартире дома № 4.

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