Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:17

В Гавриловом Посаде женщину переселили из ветхого жилья в квартиру с грибком

Также в новом жилище выявлено еще много строительных недостатков


В прокуратуру обратилась жительница Гаврилова Посада с заявлением о том. Что компания «Новый Век» не выполнила должным образом работы по строительству дома № 4 на улице Калинина.

13 января 2014 года между Управлением землепользования, архитектуры и природных ресурсов администрации Гаврилово-Посадского района и ООО «Новый Век» был заключен муниципальный контракт о строительство трехэтажного многоквартирного дома. Строительные работы были закончены согласно контракту. Гарантийный срок – до 25 декабря 2019 года.

В 2015 году заявительницу заселили в предоставленную районной администрацией квартиру этого дома по Программе переселения из ветхого жилья.

Между тем за время ее проживания в новой квартире были выявлены следующие строительные недостатки: стыки линолеума не качественно проклеены; плинтус к стенам крепится не прочно; в комнате угол, образованный северной и восточной наружными стенами, имеет мокрые разводы, потемнение (грибок); крепление трубопровода к стенам выполнено не качественно, часть кронштейнов отошли от стены; замок входной двери закрывается с трудом; при включении принудительной вентиляции на кухне отсутствует обратная тяга.    

По данному вопросу женщина обращалась администрацию района, суд, Роспотребнадзор и другие органы. Однако нарушения так и не были устранены. Местное управление градостроительства и архитектуры направляло застройщику «Новый Век» претензию об устранении недостатков, но все по-прежнему оставалось, как есть. Вышеуказанные недостатки были зафиксированы и в ходе прокурорской проверки.

В связи с этим надзорный орган внес представление, которое уже рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время администрация района направила заявление в Арбитражный суд Ивановской области о понуждении устранения недостатков в квартире дома № 4.



ключевые слова: аварийное жилье новостройка переселение квартира недостатки прокуратура
  • оцените новость:
  • (0)
  • 266
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 55 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"при включении принудительной вентиляции на кухне отсутствует обратная тяга.    "
    
Так это же хорошо.
    
А если наоборот - присутствует, то нефига включать принудиловку, не предусмотренную конструкцией квартиры.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									WeW								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Получила жильё на халяву и ещё бегает жалуется. Ремонтируй. Мы сами свои дома и квартиры ремонтируем, никуда не бегаем. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня