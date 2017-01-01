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сегодня, 12:57

В ивановском СИЗО несовершеннолетних заключенных развивают при помощи компьютерных игр


В работе с несовершеннолетними в ивановском СИЗО-1 начали применять нововведение. На двух компьютерах для них установили развивающие и познавательные игры-квесты. И теперь подростки, находящиеся в следственном изоляторе, имею возможность развивать логику, внимание и интеллект именно таким образом.

Как отметила начальник психологической лаборатории СИЗО-1 Ольга Шалашова: «Развивающая функция подобных игр, наиболее значима и ценна, ведь для достижения конечной цели игры необходимо проявлять смекалку и находчивость, применять положительный жизненный опыт, учиться анализу. Игры в жанре квест - это прекрасная возможность тренировать память и развивать сообразительность нестандартным, интересным и актуальным для подростка способом. Несовершеннолетние подопечные учатся разгадывать головоломки и решать творческие задачи».

Основной целью данного мероприятия является стимулирование несовершеннолетних к соблюдению режима содержания под стражей, привитие им навыков и стремлений к правопослушному поведению, исключение влияния на них криминальной субкультуры, сообщает пресс-служба УФСИН по Ивановской области.



ключевые слова: СИЗО несовершеннолетние компьютерная игра
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