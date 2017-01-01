В Иванове прошел рейд по проверке норм перевозки грузов

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Проверку на дорогах провели сотрудники городского управления муниципального контроля совместно с сотрудниками ГИБДД вчера, 19 апреля. Проверяющие обращали внимание на соблюдение водителями большегрузного транспорта норм при перевозке грузов на территории областного центра.

Известно, что самые распространенные виды груза – сыпучие, крупногабаритные (в том числе ветки деревьев, песок, щебень и т.д.). При транспортировке таких грузов необходимо использовать тенты или другие виды покрытия и фиксации груза в кузове для предотвращения его высыпания на проезжую часть. Данный вид перевозок также требует особого контроля в связи с риском загрязнения городских территорий.

В ходе прошедшего рейда было проверены свыше 10 грузовиков и выявлено лишь одно нарушение, предусмотренное статьей 6.3 Закона Ивановской области «Об административных правонарушениях в Ивановской области». Составлен 1 протокол за перевозку веток без покрытия, штраф за это нарушение составляет от 2 до 4 тысяч рублей.

«Всего с начала 2017 года по настоящий момент за нарушения статьи 6.3 Закона составлено 34 административных дела, по результатам рассмотрения которых наложено штрафов общей суммой в 60 тысяч рублей», - говорится в сообщении Ивановской области.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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