Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

11 минут назад

В Иванове прошел рейд по проверке норм перевозки грузов

ФОТО


Проверку на дорогах провели сотрудники городского управления муниципального контроля совместно с сотрудниками ГИБДД вчера, 19 апреля. Проверяющие обращали внимание на соблюдение водителями большегрузного транспорта норм при перевозке грузов на территории областного центра.

Известно, что самые распространенные виды груза – сыпучие, крупногабаритные (в том числе ветки деревьев, песок, щебень и т.д.). При транспортировке таких грузов необходимо использовать тенты или другие виды покрытия и фиксации груза в кузове для предотвращения его высыпания на проезжую часть. Данный вид перевозок также требует особого контроля в связи с риском загрязнения городских территорий.

В ходе прошедшего рейда было проверены свыше 10 грузовиков и выявлено лишь одно нарушение, предусмотренное статьей 6.3 Закона Ивановской области «Об административных правонарушениях в Ивановской области». Составлен 1 протокол за перевозку веток без покрытия, штраф за это нарушение составляет от 2 до 4 тысяч рублей.

«Всего с начала 2017 года по настоящий момент за нарушения статьи 6.3 Закона составлено 34 административных дела, по результатам рассмотрения которых наложено штрафов общей суммой в 60 тысяч рублей», - говорится в сообщении Ивановской области.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



  • оцените новость:
  • (0)
  • 101
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня