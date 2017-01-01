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19 минут назад
В «Серебряном городе» можно выгодно собраться в отпуск
На правах рекламы
22 и 23 апреля в ивановском «Серебряном городе» можно будет приобрести товары для отпуска с очень привлекательными скидками и выиграть призы от ТРЦ.
В акции принимают участие магазины кожгалантереи, купальников, аксессуаров – как раз тех вещей, без которых совершенно невозможно представить полноценный отдых. Магазины-участники акции отмечены специальной наклейкой.
Чтобы принять участие в акции, необходимо:
- совершить покупки на сумму от 1500 рублей в магазинах с наклейкой акции;
- зарегистрировать чеки в Инфоцентре;
- прийти на розыгрыш призов 23 апреля в 18:00 в Атриум.
Вы можете выиграть путевку на двоих в эко-комплекс «Кантри Хоум» и другие призы. Подробности акции здесь.
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