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Новости

19 минут назад

В «Серебряном городе» можно выгодно собраться в отпуск

На правах рекламы


22 и 23 апреля в ивановском «Серебряном городе» можно будет приобрести товары для отпуска с очень привлекательными скидками и выиграть призы от ТРЦ.

В акции принимают участие магазины кожгалантереи, купальников, аксессуаров – как раз тех вещей, без которых совершенно невозможно представить полноценный отдых. Магазины-участники акции отмечены специальной наклейкой.

Чтобы принять участие в акции, необходимо:

- совершить покупки на сумму от 1500 рублей в магазинах с наклейкой акции;

- зарегистрировать чеки в Инфоцентре;

- прийти на розыгрыш призов 23 апреля в 18:00 в Атриум.

Вы можете выиграть путевку на двоих в эко-комплекс «Кантри Хоум» и другие призы. Подробности акции здесь.



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