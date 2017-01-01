Иваново присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»





Торжественное открытие и старт акции «Георгиевская ленточка» в Иванове состоится, как и во всех регионах страны, 24 апреля. Мероприятие пройдет в Ивановской областной библиотеке для детей и юношества (ул. Крутицкая, 9). Начало – в 15.00.

В торжественном открытии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти, представители общественности.

Для справки:

В дни проведения акции миллионы людей в Российской Федерации и других странах мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую ленточку-условный символ военной славы к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. Волонтеры Победы раздают Георгиевские ленточки в городах России и памятки о ее правильном использовании.

Акция "Георгиевская ленточка" была придумана журналистами Российского информационного агентства "Новости" в марте 2005 года. В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община", которые с тех пор являются главными организаторами и акции, и связанных с ней мероприятий.

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