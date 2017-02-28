Глава Пестяковского района подала в отставку





Закончилась эпопея, связанная с пребыванием Тамары Ковалевой на посту главы Пестяковского района. По информации IvanovoNews, она подала в отставку.

Вот что об этой чиновнице и связанных с ней скандалах рассказывала Татьяна Прокопенко в выпусках авторской программы «Послушайте!»:

«Более того, прокуратура настаивает на увольнении с такой же формулировкой (в связи с утратой доверия - ред.)и самой главы района - Тамары Ковалевой. Она не только приняла на работу нарушительницу, но и сама нарушала. Заключала контракты на поставку товаров с предприятием, которым руководит сын Алексей Ковалев.

Такой вот конфликт интересов, совершенно не заинтересовавший депутатов районного совета. Прокуратура внесла им представление. А они с ним не согласились. Не так уж, говорят, и виновата наша глава. Не утратила доверия. Достаточно просто порекомендовать ей не допускать нарушений. А что сын её муниципальные контракты получает, так он и раньше их получал. При других главах. Ничего личного».

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