Ивановским разведчикам ВДВ поступили новенькие «Рыси»

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В разведывательное подразделение гвардейской дивизии воздушно-десантных войск, дислоцированной в Иваново, поступил ротный комплект специальных транспортных средств «Рысь». Всего – 16 единиц новой боевой техники.

Эти машины ивановские военные разведчики будут применять во время тактических и специальных занятий, проводимых по плану боевой подготовки.

«Этот тип модернизированной специальной автомобильной техники призван повысить мобильность разведывательных подразделений Ивановского соединения ВДВ, - говорится в сообщении Министерства обороны РФ. - Для обеспечения защиты военнослужащих от воздействия мин различной мощности и стрелкового оружия автомобиль имеет противоминное и противопульное бронирование».

Всего до конца апреля 2017 года более 40 единиц специальных бронемашин «Рысь» поступит в распоряжение разведывательных подразделений соединений ВДВ.

Фото: Минобороны РФ

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