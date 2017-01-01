В Тейкове молодой человек украл дорогой парфюм, но выйти с ним из магазина не сумел

Его задержали бдительные сотрудники торговой точки





В полицию с заявлением о краже обратилась директор одного из магазинов парфюмерии, расположенного на улице Социалистической в Тейкове. Потерпевшая сообщила, что неизвестный мужчина пытался похитить с прилавка два флакона мужской дорогостоящей туалетной воды общей стоимостью 5 тысяч рублей. Однако на выходе из магазина он был задержан бдительными сотрудниками торговой точки, которые вызвали сотрудников полиции.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался местный безработный 25 лет. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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