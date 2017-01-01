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Новости

9 минут назад

Андрей Кабанов пришел на оглашение приговора с огромной сумкой

ФОТО


В эти минуты в Ленинском районном суде г. Иваново идет оглашение приговора Андрею Кабанову. Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области обвиняется в получении многомиллионной взятки. Сам Кабанов свою вину не признает, утверждая, что в силу воспитания не мог взять взятку.

Обвинение просит отправить подсудимого в колонию строгого режима на 12 лет и присудить штраф в размере 45 миллионов рублей.



ключевые слова: Андрей Кабанов суд приговор
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