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16 минут назад
В центре Иванова для проезда военной колонны перекрыли движение
ВИДЕО
В областном центре на пересечении Шереметевского проспекта и улицы Громобоя для проезда военной колонны перекрыли движение. Как рассказывают очевидцы, сотрудники ВАИ очень быстро вылетели на перекрёсток с двух сторон и поставили машины с мигалками. Куда так мчались военные машины через город, неизвестно.
Видео: Твиттер / Типичное Иваново
ключевые слова: военная техника колонна ГИБДД
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Комментарии (2)
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- anastasia-gc5 минут назадФакт-ВАИ! Подчиняется Главному управлению военной полиции МО,
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- vofchik1 минуту назадА что, теперь ВАИ надо подчинятся? Они не сотрудники ГИДД, послать их в дальний пеший сексуальный тур.