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Новости

16 минут назад

В центре Иванова для проезда военной колонны перекрыли движение

ВИДЕО


В областном центре на пересечении Шереметевского проспекта и улицы Громобоя для проезда военной колонны перекрыли движение. Как рассказывают очевидцы, сотрудники ВАИ очень быстро вылетели на перекрёсток с двух сторон и поставили машины с мигалками. Куда так мчались военные машины через город, неизвестно.

Видео: Твиттер / Типичное Иваново



ключевые слова: военная техника колонна ГИБДД
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									anastasia-gc								
							
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  • 5 минут назад
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										0
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							Факт-ВАИ! Подчиняется Главному управлению военной полиции МО, 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • 1 минуту назад
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							А что, теперь ВАИ надо подчинятся?  Они не сотрудники ГИДД, послать их в дальний пеший сексуальный тур.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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