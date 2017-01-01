В центре Иванова для проезда военной колонны перекрыли движение

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В областном центре на пересечении Шереметевского проспекта и улицы Громобоя для проезда военной колонны перекрыли движение. Как рассказывают очевидцы, сотрудники ВАИ очень быстро вылетели на перекрёсток с двух сторон и поставили машины с мигалками. Куда так мчались военные машины через город, неизвестно.

Видео: Твиттер / Типичное Иваново

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