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Новости

22 минуты назад

В Иванове из окна 3 этажа выпал четырехлетний мальчик

Полиция проводит проверку


В областном центре сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту падения из окна 3 этажа четырёхлетнего ребенка

ЧП произошло 19 апреля. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, повреждения малыш получил, выпав из окна 3-ого этажа квартиры дома по улице Куконковых. По предварительной информации, мама оставила братьев 4-х и 6-ти лет дома одних буквально на 15 минут, чтобы отлучится на работу. С минуты на минуту должна была прийти из школы старшая 12-летняя сестра мальчиков. Во время отсутствия взрослых младший из братьев самостоятельно залез на подоконник и, открыв форточку, вылез в нее и выпал вниз. Сотрудники полиции выяснили, что мама воспитывает троих детей одна, по месту проживания характеризуется положительно.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в областную детскую клиническую больницу с сочетанной травмой.



ключевые слова: ребенок окно падение полиция
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