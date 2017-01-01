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29 минут назад
В Иванове открывается выставка «Через веру к миру»
27 апреля в 17.00 в Ивановском доме национальностей состоится открытие персональной фотовыставки Ильи Макарова «Через веру к миру». Экспозиция посвящена традиционным, имеющим распространение на территории России и Ивановской области, конфессиям: Православию, Исламу, Иудаизму.
На выставке представлено 28 фотографий, рассказывающих о тех, кто посвятил свою жизнь служению Богу и людям.
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