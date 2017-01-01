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Новости

29 минут назад

В Иванове открывается выставка «Через веру к миру»


27 апреля в 17.00 в Ивановском доме национальностей состоится открытие персональной фотовыставки Ильи Макарова «Через веру к миру». Экспозиция посвящена традиционным, имеющим распространение на территории России и Ивановской области, конфессиям: Православию, Исламу, Иудаизму.

На выставке представлено 28 фотографий, рассказывающих о тех, кто посвятил свою жизнь служению Богу и людям.



ключевые слова: вера религия выставка
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