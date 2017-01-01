В поселке Ильинское-Хованское полиция работала на месте гибели пенсионерки

К смерти женщины может быть причастен ее муж





Ранним утром 19 апреля в дежурную часть отдела полиции поселка Ильинское-Хованское поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в одном из домов деревни Коварчино Ильинского района от полученных травм скончалась 63-летняя женщина.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции и следственного комитета установили, что смертельные травмы женщина получила во время конфликта со своим мужем. В настоящее время 66-летний подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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