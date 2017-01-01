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Новости

сегодня, 10:11

Ивановский мэр Владимир Шарыпов стал Политиком Года

Итоги 6-й премии «Блогер Года. Регионы» - ФОТО


19 апреля в Иванове были подведены итоги 6-й премии «Блогер Года. Регионы» и состоялось награждение победителей. Итоговые результаты публикует организатор премии Михаил Шор.

Блог Года - Никитинский Василий (Владимирская область)

Микроблог Года - Евгений Рехтер (Ивановская область)

Открытие Года - URBAN44 - Индустриальный туризм (Костромская область)

Видеоблог Года - Алексей Гареев (Ивановская область)

Видеоблог Года - Анна Чайковская (Костромская область)

Бизнес-блог - Года Кулинарная студия "Кухня" (Ивановская область)

Фитнес-блог - Года Анастасия Бакунина (Ивановская область)

Инстаграм-блог Года - Прохорова Мария (Ивановская область)

ТыжМать Года - Марина Смирнова (Ивановская область)

Политик Года - Владимир Шарыпов (Ивановская область)

Голос гражданского общества - Ирина Мальцева (Ивановская область)

Тематический Блог Года - Евгений Иванов (Ярославская область)

Вкусный Блог Года - Пронина Марина (Владимирская область)

Блогиня Года - Карина Журавлева (Ивановская область)

Facebook Года - Алексей Машкевич (Ивановская область)

Facebook Года - Роман Ефремов (Ивановская область)

Новость Года - «Задержание и освобождение главного редактора ТРК Барс» (Ивановская область)

В новой спецноминации «За особый вклад в развитие блогосферы и социальных сетей» победителем стала Ана Мавричева.

О том, как прошла церемония награждения, смотрите сегодня вечером в программе "Губерния" на телеканале "БАРС".

Фото: Михаил Шор

ключевые слова: блогеры премия
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									anastasia-gc								
							
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  • сегодня, 10:16
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							Новость Года - «Задержание и освобождение главного редактора ТРК Барс» (Ивановская область) ... Некорректно: "Задержание и избрание меры пресечения" - верней								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ольга Ольга								
							
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  • 42 минуты назад
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										+1
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							Награждение Шарыпова напоминает вручение Премии мира Обаме.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Svobodanam								
							
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  • 24 минуты назад
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							Может быть ,этот теленок-мэр ,уже начнет работать? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Gervant Rivia								
							
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  • 19 минут назад
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							Чего??? работать???,работать будут рабы,а он с бабами в сауне будет работать,наивные.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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