Ивановский мэр Владимир Шарыпов стал Политиком Года

Итоги 6-й премии «Блогер Года. Регионы» - ФОТО





19 апреля в Иванове были подведены итоги 6-й премии «Блогер Года. Регионы» и состоялось награждение победителей. Итоговые результаты публикует организатор премии Михаил Шор.

Блог Года - Никитинский Василий (Владимирская область)

Микроблог Года - Евгений Рехтер (Ивановская область)

Открытие Года - URBAN44 - Индустриальный туризм (Костромская область)

Видеоблог Года - Алексей Гареев (Ивановская область)

Видеоблог Года - Анна Чайковская (Костромская область)

Бизнес-блог - Года Кулинарная студия "Кухня" (Ивановская область)

Фитнес-блог - Года Анастасия Бакунина (Ивановская область)

Инстаграм-блог Года - Прохорова Мария (Ивановская область)

ТыжМать Года - Марина Смирнова (Ивановская область)

Политик Года - Владимир Шарыпов (Ивановская область)

Голос гражданского общества - Ирина Мальцева (Ивановская область)

Тематический Блог Года - Евгений Иванов (Ярославская область)

Вкусный Блог Года - Пронина Марина (Владимирская область)

Блогиня Года - Карина Журавлева (Ивановская область)

Facebook Года - Алексей Машкевич (Ивановская область)

Facebook Года - Роман Ефремов (Ивановская область)

Новость Года - «Задержание и освобождение главного редактора ТРК Барс» (Ивановская область)

В новой спецноминации «За особый вклад в развитие блогосферы и социальных сетей» победителем стала Ана Мавричева.



О том, как прошла церемония награждения, смотрите сегодня вечером в программе "Губерния" на телеканале "БАРС".



поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

559

Фото: Михаил Шор