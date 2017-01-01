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Ивановский мэр Владимир Шарыпов стал Политиком Года
Итоги 6-й премии «Блогер Года. Регионы» - ФОТО
19 апреля в Иванове были подведены итоги 6-й премии «Блогер Года. Регионы» и состоялось награждение победителей. Итоговые результаты публикует организатор премии Михаил Шор.
Блог Года - Никитинский Василий (Владимирская область)
Микроблог Года - Евгений Рехтер (Ивановская область)
Открытие Года - URBAN44 - Индустриальный туризм (Костромская область)
Видеоблог Года - Алексей Гареев (Ивановская область)
Видеоблог Года - Анна Чайковская (Костромская область)
Бизнес-блог - Года Кулинарная студия "Кухня" (Ивановская область)
Фитнес-блог - Года Анастасия Бакунина (Ивановская область)
Инстаграм-блог Года - Прохорова Мария (Ивановская область)
ТыжМать Года - Марина Смирнова (Ивановская область)
Политик Года - Владимир Шарыпов (Ивановская область)
Голос гражданского общества - Ирина Мальцева (Ивановская область)
Тематический Блог Года - Евгений Иванов (Ярославская область)
Вкусный Блог Года - Пронина Марина (Владимирская область)
Блогиня Года - Карина Журавлева (Ивановская область)
Facebook Года - Алексей Машкевич (Ивановская область)
Facebook Года - Роман Ефремов (Ивановская область)
Новость Года - «Задержание и освобождение главного редактора ТРК Барс» (Ивановская область)
В новой спецноминации «За особый вклад в развитие блогосферы и социальных сетей» победителем стала Ана Мавричева.
О том, как прошла церемония награждения, смотрите сегодня вечером в программе "Губерния" на телеканале "БАРС".
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Комментарии (4)
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- anastasia-gcсегодня, 10:16Новость Года - «Задержание и освобождение главного редактора ТРК Барс» (Ивановская область) ... Некорректно: "Задержание и избрание меры пресечения" - верней
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- Ольга Ольга42 минуты назадНаграждение Шарыпова напоминает вручение Премии мира Обаме.
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- Svobodanam24 минуты назадМожет быть ,этот теленок-мэр ,уже начнет работать?
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- Gervant Rivia19 минут назадЧего??? работать???,работать будут рабы,а он с бабами в сауне будет работать,наивные.