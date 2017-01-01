Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

26 минут назад

Вынесен приговор Андрею Кабанову


Сегодня в Ленинском районном суде г. Иваново был оглашен приговор Андрею Кабанову. Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области обвинялся в получении многомиллионной взятки. Гособвинение просило отправить подсудимого в колонию строгого режима на 12 лет и присудить штраф в размере 45 миллионов рублей.

В итоге суд приговорил Андрея Кабанова к 8,5 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 миллионов рублей.



ключевые слова: Андрей Кабанов суд приговор
  • оцените новость:
  • (6)
  • 1416
  • 5







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (5)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									new								
							
    • 
							
  • 22 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Прощай Андрюха, прощай!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 9 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да... разлетаются потихоньку "Птенцы гнезда Конькова".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									new								
							
    • 
							
  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Осталось тока самого главного ГРАЧА в клетку упрятать!!!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Doverie2017								
							
    • 
							
  • 3 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А мне жаль его. Сел за свое престрастное отношение
    
к своему ближнему другу. А друг оказался трус! Своя задница дороже! И так со всеми своими друзьями, надо сказать. Жаль его семью. Да и здоровьем он не блещет. Но остается вопрос, а где же эти деньги? Кто же их потратил и на что?
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									2082454								
							
    • 
							
  • 28 секунд назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 АНДРЮХА КАКОЕ ГОРЕ РОДСТВЕННИКАМ ТЫ ПРИ ПОДНЁС И САМОМУ СЕБЕ ,ЧТО НА 8,5 ЛЕТ ОТПРАВИЛИ ЗА РЕШЁТКУ .    								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня