Вынесен приговор Андрею Кабанову





Сегодня в Ленинском районном суде г. Иваново был оглашен приговор Андрею Кабанову. Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области обвинялся в получении многомиллионной взятки. Гособвинение просило отправить подсудимого в колонию строгого режима на 12 лет и присудить штраф в размере 45 миллионов рублей.

В итоге суд приговорил Андрея Кабанова к 8,5 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 миллионов рублей.

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