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26 минут назад
Вынесен приговор Андрею Кабанову
Сегодня в Ленинском районном суде г. Иваново был оглашен приговор Андрею Кабанову. Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области обвинялся в получении многомиллионной взятки. Гособвинение просило отправить подсудимого в колонию строгого режима на 12 лет и присудить штраф в размере 45 миллионов рублей.
В итоге суд приговорил Андрея Кабанова к 8,5 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 миллионов рублей.
ключевые слова: Андрей Кабанов суд приговор
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к своему ближнему другу. А друг оказался трус! Своя задница дороже! И так со всеми своими друзьями, надо сказать. Жаль его семью. Да и здоровьем он не блещет. Но остается вопрос, а где же эти деньги? Кто же их потратил и на что?