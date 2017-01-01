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В 100 километрах от Иванова боевики готовились к совершению теракта
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Сотрудниками ФСБ России в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина Таджикистана, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области.
Боевики состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России.
На месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы.
Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.
Боевики состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России.
На месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы.
Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.
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- Добрый злюкасегодня, 22:08Сказки
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- ivan_537 минут назадвидимо для тебя
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