В 100 километрах от Иванова боевики готовились к совершению теракта

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Сотрудниками ФСБ России в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина Таджикистана, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области.



Боевики состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России.



На месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы.

Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.

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