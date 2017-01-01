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Новости

сегодня, 21:48

В 100 километрах от Иванова боевики готовились к совершению теракта

ВИДЕО 18+ с места событий

Сотрудниками ФСБ России в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина Таджикистана, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области.

Боевики состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России.

На месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы.
Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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сегодня, 15:29

				

				В Ивановской области возле кладбища нашли труп с огнестрельными ранениями 
								

					
	 Подозреваемый в убийстве был задержан при силовой поддержке ивановского СОБРа
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Пропавшая в Иванове 80-летняя бабушка найдена мертвой
				
сегодня, 11:11

				

				Пропавшая в Иванове 80-летняя бабушка найдена мертвой 
								

					Вероятнее всего, старушка замерзла в лесу - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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