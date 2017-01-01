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сегодня, 20:21

ПОСЛУШАЙТЕ! Курортный сбор для Плёса: сколько, для кого и как

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Жаль все-таки, что решение о введении курортного сбора на отдельных территориях так и не принято. И идея губернатора Ивановской области о включении в список Кинешмы, а главное – Плеса, от воплощения ну очень далека.

А ведь нашему туристическому Плесу, несмотря на всю жемчужную россыпь его поклонников, впору хвататься за любую соломинку для решения инфраструктурных проблем.

Миллионеров-дачников там... пальцев не хватит всех сосчитать, но они всё больше в фестивали вкладываются, да в развитие личных территорий и построек. А у города денег не хватает ни на общественный туалет, ни на баню, ни на организацию нормального водоснабжения.

Какой курортный сбор предлагало установить региональное правительство? Сделать ли для Плеса дифференцированный подход к туристам? Кто на самом деле гостит на так называемой «даче Медведева»? Обо всем об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

159-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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