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Новости

30 минут назад

Особенности ямочного ремонта в Шуе

ВИДЕО

Сегодня очевидцами был запечатлен способ, которым в Шуе восстанавливают дороги.

На первый взгляд он не выдерживает никакой критики. Впрочем, на второй и третий тоже. Эти кадры были сняты на Кооперативной улице райцентра. Асфальтовую крошку сбрасывают в ямы лопатой с машины. В редких случаях смесь притаптывают ногами, чтобы была ровнее. Ни о каком предварительном фрезеровании ям и трещин речи не идет. О нагреве асфальта, чтобы он плотно заполнял полости - тоже. Как долго продержаться такие заплатки, остается только догадываться. Если это, конечно, не какая-то суперсекретная технология, которую взяли на вооружение шуйские власти. Но вряд ли это так.



ключевые слова: дорога ямочный ремонт
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