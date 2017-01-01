Труп расстрелянного фурмановца нашли дети

Новые подробности убийства у кладбища





Как мы сообщали ранее, вчера около 7 часов вечера в заброшенном здании возле кладбища села Фряньково Фурмановского района был обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Погибшим оказался 45-летний житель Фурманова. В тот же день при силовой поддержке сотрудников СОБР был задержан подозреваемый в убийстве. В момент задержания он находился в квартире своей матери в Фурманове.

В пресс-службе УМВД рассказали еще несколько подробностей этого преступления:

«В Фурмановский отдел полиции с заявлением об исчезновении супруга обратилась местная жительница. Она рассказал о том, что вместе с мужем она в минувшее воскресенье ходила на кладбище, где мужчина безвестно исчез». Его тело нашли игравшие неподалеку дети.

На подозреваемого в убийстве вышли сотрудники уголовного розыска. В процессе опроса местных жителей оперативники установили, что те видели, как накануне в заброшенный дом заходил погибший с каким-то незнакомым мужчинам. Незнакомца, имеющего очень запоминающуюся внешность, подробно описали, и через некоторое время подходящий под это описание 49-летний мужчина был задержан. Известно, что подозреваемый ранее неоднократно был судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, не имеет постоянного источника дохода.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

поделиться ссылкой:

