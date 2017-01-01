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сегодня, 15:29В Ивановской области возле кладбища нашли труп с огнестрельными ранениями
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Труп расстрелянного фурмановца нашли дети
Новые подробности убийства у кладбища
Как мы сообщали ранее, вчера около 7 часов вечера в заброшенном здании возле кладбища села Фряньково Фурмановского района был обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Погибшим оказался 45-летний житель Фурманова. В тот же день при силовой поддержке сотрудников СОБР был задержан подозреваемый в убийстве. В момент задержания он находился в квартире своей матери в Фурманове.
В пресс-службе УМВД рассказали еще несколько подробностей этого преступления:
«В Фурмановский отдел полиции с заявлением об исчезновении супруга обратилась местная жительница. Она рассказал о том, что вместе с мужем она в минувшее воскресенье ходила на кладбище, где мужчина безвестно исчез». Его тело нашли игравшие неподалеку дети.
На подозреваемого в убийстве вышли сотрудники уголовного розыска. В процессе опроса местных жителей оперативники установили, что те видели, как накануне в заброшенный дом заходил погибший с каким-то незнакомым мужчинам. Незнакомца, имеющего очень запоминающуюся внешность, подробно описали, и через некоторое время подходящий под это описание 49-летний мужчина был задержан. Известно, что подозреваемый ранее неоднократно был судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, не имеет постоянного источника дохода.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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Комментарии (1)
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- Тутошний Я1 минуту назад"...с каким-то незнакомым мужчинам..." -мужчинОй,опечаточку исправьте!
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