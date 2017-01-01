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Новости

6 минут назад

Труп расстрелянного фурмановца нашли дети

Новые подробности убийства у кладбища


Как мы сообщали ранее, вчера около 7 часов вечера в заброшенном здании возле кладбища села Фряньково Фурмановского района был обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Погибшим оказался 45-летний житель Фурманова. В тот же день при силовой поддержке сотрудников СОБР был задержан подозреваемый в убийстве. В момент задержания он находился в квартире своей матери в Фурманове.

В пресс-службе УМВД рассказали еще несколько подробностей этого преступления:

«В Фурмановский отдел полиции с заявлением об исчезновении супруга обратилась местная жительница. Она рассказал о том, что вместе с мужем она в минувшее воскресенье ходила на кладбище, где мужчина безвестно исчез». Его тело нашли игравшие неподалеку дети.

На подозреваемого в убийстве вышли сотрудники уголовного розыска. В процессе опроса местных жителей оперативники установили, что те видели, как накануне в заброшенный дом заходил погибший с каким-то незнакомым мужчинам. Незнакомца, имеющего очень запоминающуюся внешность, подробно описали, и через некоторое время подходящий под это описание 49-летний мужчина был задержан. Известно, что подозреваемый ранее неоднократно был судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, не имеет постоянного источника дохода.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.



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									Тутошний Я								
							
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  • 1 минуту назад
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							"...с каким-то незнакомым мужчинам..."  -мужчинОй,опечаточку исправьте!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области возле кладбища нашли труп с огнестрельными ранениями
				
сегодня, 15:29

				

				В Ивановской области возле кладбища нашли труп с огнестрельными ранениями 
								

					
	 Подозреваемый в убийстве был задержан при силовой поддержке ивановского СОБРа
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Пропавшая в Иванове 80-летняя бабушка найдена мертвой
				
сегодня, 11:11

				

				Пропавшая в Иванове 80-летняя бабушка найдена мертвой 
								

					Вероятнее всего, старушка замерзла в лесу - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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