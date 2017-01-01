Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

31 минуту назад

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: алкогольный Клондайк, бесплатный ремонт во дворе и 300 тысяч за чтение вслух

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Алкогольный Клондайк. Где можно спрятать 2000 бутылок суррогата?

- Щедрость не для всех. Кто может рассчитывать на бесплатный ремонт во дворе?

- Как школьнику получить 300 тысяч рублей за чтение вслух?

- Поделись с бедными. Куда отдавать хорошую, но не нужную одежду?


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:

18:00 – «Барс»;

19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;

20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».



  • оцените новость:
  • (0)
  • 72
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области возле кладбища нашли труп с огнестрельными ранениями
				
сегодня, 15:29

				

				В Ивановской области возле кладбища нашли труп с огнестрельными ранениями 
								

					
	 Подозреваемый в убийстве был задержан при силовой поддержке ивановского СОБРа
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1984						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		Пропавшая в Иванове 80-летняя бабушка найдена мертвой
				
сегодня, 11:11

				

				Пропавшая в Иванове 80-летняя бабушка найдена мертвой 
								

					Вероятнее всего, старушка замерзла в лесу - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3187						
    •