ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: алкогольный Клондайк, бесплатный ремонт во дворе и 300 тысяч за чтение вслух

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Алкогольный Клондайк. Где можно спрятать 2000 бутылок суррогата?

- Щедрость не для всех. Кто может рассчитывать на бесплатный ремонт во дворе?

- Как школьнику получить 300 тысяч рублей за чтение вслух?

- Поделись с бедными. Куда отдавать хорошую, но не нужную одежду?





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:

18:00 – «Барс»;

19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;

20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».

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