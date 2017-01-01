Молодые ивановские предприниматели представили свои проекты в Сколково

ФОТО





17-18 апреля в технопарке Сколково проходила конференция «Дизайн, интернет, бизнес - технологии молодости России». Ивановскую область на этом мероприятии представляли участники программы «Ты - предприниматель».

Молодые предприниматели получили возможность встретиться с представителями исследовательских институтов и государственных структур, краудфандинговых площадок для лучших инновационных бизнес-проектов. Формат мероприятия позволил участникам представить бизнес-проекты и найти инвесторов для своего стартапа.

Участники от Ивановской области презентовали предпринимательские инициативы экспертам конференции. Так, например, Николай Тихонов представил свой проект, направленный на повышение прозрачности отношений в сфере купли-продажи недвижимости. Команда его проекта «New37» обещает, что разрабатываемая система сможет стать готовой площадкой для взаимодействия органов власти и населения в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Для справки:

Программа «Ты – предприниматель» — известный федеральный проект, направленный на развитие бизнес-инициатив и позволяющий превратить идею в собственный бизнес, более шести лет реализуется в регионах России при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства экономического развития РФ. В 2017 году программа впервые стартует в Ивановской области.

Чтобы стать одним из участников программы, достаточно зарегистрироваться на сайте www.molpred37.ru.

Кроме того, информацию о программе можно получить по телефону «горячей линии»: 8 (4932) 50-72-72, по электронной почте: molpred37@mail.ru, на официальном сайте программы: www.molpred37.ru и в соцсетях.

поделиться ссылкой:

