Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

52 минуты назад

Молодые ивановские предприниматели представили свои проекты в Сколково

ФОТО


17-18 апреля в технопарке Сколково проходила конференция «Дизайн, интернет, бизнес - технологии молодости России». Ивановскую область на этом мероприятии представляли участники программы «Ты - предприниматель».

Молодые предприниматели получили возможность встретиться с представителями исследовательских институтов и государственных структур, краудфандинговых площадок для лучших инновационных бизнес-проектов. Формат мероприятия позволил участникам представить бизнес-проекты и найти инвесторов для своего стартапа.

Участники от Ивановской области презентовали предпринимательские инициативы экспертам конференции. Так, например, Николай Тихонов представил свой проект, направленный на повышение прозрачности отношений в сфере купли-продажи недвижимости. Команда его проекта «New37» обещает, что разрабатываемая система сможет стать готовой площадкой для взаимодействия органов власти и населения в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Для справки:

Программа «Ты – предприниматель» — известный федеральный проект, направленный на развитие бизнес-инициатив и позволяющий превратить идею в собственный бизнес, более шести лет реализуется в регионах России при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства экономического развития РФ. В 2017 году программа впервые стартует в Ивановской области.

Чтобы стать одним из участников программы, достаточно зарегистрироваться на сайте www.molpred37.ru.

Кроме того, информацию о программе можно получить по телефону «горячей линии»: 8 (4932) 50-72-72, по электронной почте: molpred37@mail.ru, на официальном сайте программы: www.molpred37.ru и в соцсетях.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 163
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области возле кладбища нашли труп с огнестрельными ранениями
				
сегодня, 15:29

				

				В Ивановской области возле кладбища нашли труп с огнестрельными ранениями 
								

					
	 Подозреваемый в убийстве был задержан при силовой поддержке ивановского СОБРа
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1984						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		Пропавшая в Иванове 80-летняя бабушка найдена мертвой
				
сегодня, 11:11

				

				Пропавшая в Иванове 80-летняя бабушка найдена мертвой 
								

					Вероятнее всего, старушка замерзла в лесу - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3187						
    •