Региональные парламентарии разработали федеральный закон о допограничениях торговли алкоголем ночью





Ивановской областной думой разработан проект федерального закона о дополнительных ограничениях в сфере торговли алкогольной продукцией в ночное время. Сегодня, 19 апреля, документ был рассмотрен комитетом по экономическому развитию под председательством Романа Ефремова.

Принципиальной новеллой законопроекта является установление требований к площади зала обслуживания посетителей в объектах организаций общественного питания. В документе зафиксировано минимальное значение 25 кв. м для размещения не менее 24 посадочных мест.

В настоящее время недобросовестные предприниматели организуют точки торговли алкоголем в ночное время под видом кафе, баров и закусочных. Размеры данных помещений крайне малы и зачастую в них даже не имеется посадочных мест для посетителей. Как отметил Роман Ефремов, при законодательном закреплении указанных норм подобная практика будет пресечена. Соблюдение требований к залу обслуживания посетителей будут проверять лицензирующие органы. Оказание услуг общественного питания с нарушениями устанавливаемых требований повлечет приостановление действия лицензии или ее аннулирование.

Законопроект не касается торговых точек, расположенных в сельских поселениях, и оставляет неизменными требования к реализации винно-водочных изделий и пива на их территориях.

Напомним, что недавно аналогичные нормы содержались в областном законе, который был отменен в соответствии со складывающейся в России правоприменительной практикой. Председатель облдумы Виктор Смирнов поручил комитету разработать соответствующий проект федерального закона, который будет им представлен 24 апреля в качестве инициативы на Совете законодателей ЦФО РФ.

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