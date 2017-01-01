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Региональные парламентарии разработали федеральный закон о допограничениях торговли алкоголем ночью
Ивановской областной думой разработан проект федерального закона о дополнительных ограничениях в сфере торговли алкогольной продукцией в ночное время. Сегодня, 19 апреля, документ был рассмотрен комитетом по экономическому развитию под председательством Романа Ефремова.
Принципиальной новеллой законопроекта является установление требований к площади зала обслуживания посетителей в объектах организаций общественного питания. В документе зафиксировано минимальное значение 25 кв. м для размещения не менее 24 посадочных мест.
В настоящее время недобросовестные предприниматели организуют точки торговли алкоголем в ночное время под видом кафе, баров и закусочных. Размеры данных помещений крайне малы и зачастую в них даже не имеется посадочных мест для посетителей. Как отметил Роман Ефремов, при законодательном закреплении указанных норм подобная практика будет пресечена. Соблюдение требований к залу обслуживания посетителей будут проверять лицензирующие органы. Оказание услуг общественного питания с нарушениями устанавливаемых требований повлечет приостановление действия лицензии или ее аннулирование.
Законопроект не касается торговых точек, расположенных в сельских поселениях, и оставляет неизменными требования к реализации винно-водочных изделий и пива на их территориях.
Напомним, что недавно аналогичные нормы содержались в областном законе, который был отменен в соответствии со складывающейся в России правоприменительной практикой. Председатель облдумы Виктор Смирнов поручил комитету разработать соответствующий проект федерального закона, который будет им представлен 24 апреля в качестве инициативы на Совете законодателей ЦФО РФ.По материалам Ивановской областной думы
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Зачем с этим бороться? Боритесь с нелегальной продажей суррогатов и левой водки.
И снизьте цену на акциз - кто пьёт, найдёт всегда, что выпить, а на здравых людей это никак не повлияет.