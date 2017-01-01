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Новости

сегодня, 17:30

Региональные парламентарии разработали федеральный закон о допограничениях торговли алкоголем ночью


Ивановской областной думой разработан проект федерального закона о дополнительных ограничениях в сфере торговли алкогольной продукцией в ночное время. Сегодня, 19 апреля, документ был рассмотрен комитетом по экономическому развитию под председательством Романа Ефремова.

Принципиальной новеллой законопроекта является установление требований к площади зала обслуживания посетителей в объектах организаций общественного питания. В документе зафиксировано минимальное значение 25 кв. м для размещения не менее 24 посадочных мест.

В настоящее время недобросовестные предприниматели организуют точки торговли алкоголем в ночное время под видом кафе, баров и закусочных. Размеры данных помещений крайне малы и зачастую в них даже не имеется посадочных мест для посетителей. Как отметил Роман Ефремов, при законодательном закреплении указанных норм подобная практика будет пресечена. Соблюдение требований к залу обслуживания посетителей будут проверять лицензирующие органы. Оказание услуг общественного питания с нарушениями устанавливаемых требований повлечет приостановление действия лицензии или ее аннулирование.

Законопроект не касается торговых точек, расположенных в сельских поселениях, и оставляет неизменными требования к реализации винно-водочных изделий и пива на их территориях.

Напомним, что недавно аналогичные нормы содержались в областном законе, который был отменен в соответствии со складывающейся в России правоприменительной практикой. Председатель облдумы Виктор Смирнов поручил комитету разработать соответствующий проект федерального закона, который будет им представлен 24 апреля в качестве инициативы на Совете законодателей ЦФО РФ.

По материалам Ивановской областной думы

ключевые слова: алкоголь торговля ночь закон областная дума
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Ивановский Алкоголик								
							
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  • 32 минуты назад
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							Вся херня в том, что дурачки должны разрешать, а не запрещать. А всё что не разрешено - запрещено. А у нас всё наоборот, поэтому и доработок и поправок тримильёна к каждому закону.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ивановский Алкоголик								
							
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  • 27 минут назад
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							Да я даже входной билет бы сделал и доказал, что у меня ночной клуб. Пусть и хоть на 3 места. Требования к безопасности одни и те же. Посадил на входе кассира и билеты в клуб по 10 рублей. И продавай всё спокойно. 
    
Зачем с этим бороться? Боритесь с нелегальной продажей суррогатов и левой водки. 
    
И снизьте цену на акциз - кто пьёт, найдёт всегда, что выпить, а на здравых людей это никак не повлияет.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 11:11

				

				Пропавшая в Иванове 80-летняя бабушка найдена мертвой 
								

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