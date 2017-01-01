В Иванове жителям аварийных домов предложили временное муниципальное жилье или денежную компенсацию





Сегодня, 19 апреля, специалисты управления жилищной политики и ипотечного кредитования ивановской администрации провели собрание с жителями трех многоквартирных домов, признанных аварийными в апреле текущего года:

- ул. 20-я Линия, д. 3,

- ул. Карельская, д. 52,

- ул. 10-я Сосневская, д. 101.

На собрании собственникам этого жилья в целях обеспечения безопасных условий проживания на период до расселения аварийных домов были предложены жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам коммерческого найма либо выплата денежной компенсации за счет средств городского бюджета.

Компенсация будет направлена на покрытие расходов, связанных с самостоятельной арендой благоустроенных жилых помещений на рынке недвижимости.

Как рассказала начальник городского управления жилищной политики и ипотечного кредитования Оксана Сизова, сумма ежемесячной денежной компенсации за наем благоустроенных жилых помещений на рынке недвижимости составляет не более:

- 5800 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал одну комнату в коммунальной квартире в аварийном многоквартирном доме;

- 11600 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал две комнаты в коммунальной квартире в аварийном многоквартирном доме;

- 8600 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал однокомнатную квартиру в аварийном многоквартирном доме;

- 12100 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал двухкомнатную квартиру в аварийном многоквартирном доме;

- 15600 рублей – в случае, если собственник (наниматель) занимал трехкомнатную квартиру и более в аварийном многоквартирном доме.

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В настоящее время выплата денежной компенсации за наем жилых помещений за счет средств бюджета областного центра осуществляется 16 семьям, проживавшим в аварийных жилых домах.