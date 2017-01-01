В Новоталицкой школе сгнили оконные рамы

Есть угроза обрушения стекол

Прокуратура провела проверку в дошкольных группах «Родничок» Новоталицкой средней школы. Было установлено, что с 1982 года замена большинства оконных и балконных рам там не проводилась. Таким образом, срок их эксплуатации более 34 лет. Из-за ветхости рам стекла проседают, образуя щели, которые заклеены скотчем или запенены. Большинство рам сгнило, некоторые стекла в рамах закреплены только гвоздями. В связи с этим высока вероятность падения рам и стекол, что может привести к травмированию детей и представляет реальную угрозу для их жизни и здоровья.

Директор школы неоднократно направлял заявки с просьбой о выделении денежных средств на замену оконных и балконных блоков. Однако до настоящего времени на указанные цели деньги так и не выделены.

По факту выявленных нарушений межрайонной прокуратурой главе Ивановского района было внесено представление. Оно рассмотрено и удовлетворено.

«В настоящее время подготовлена сметная документация на замену оконных блоков в указанных дошкольных группах. В ближайшее время будет окончательно решен вопрос о дате проведения ремонтных работ», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

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