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Новости

45 минут назад

В Ивановский детский сад поступило небезопасное мясо кур

Должностное лицо привлечено к административной ответственности


В очередном ивановском детсаду выездная проверка Россельхознадзора выявила нарушения. В частности, было установлено, что в дошкольное образовательное учреждение поступило мясо кур без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность данных продуктов.

В настоящее время выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Должностное лицо привлечено к административной ответственности. О каком конкретно детском садике идет речь, Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям не сообщает.



ключевые слова: детский сад продукты безопасность Россельхознадзор
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									anastasia-gc								
							
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  • 35 минут назад
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										+1
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							а совершенно нечаянно поставщик - не ООО "Русь"?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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