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45 минут назад
В Ивановский детский сад поступило небезопасное мясо кур
Должностное лицо привлечено к административной ответственности
В очередном ивановском детсаду выездная проверка Россельхознадзора выявила нарушения. В частности, было установлено, что в дошкольное образовательное учреждение поступило мясо кур без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность данных продуктов.
В настоящее время выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Должностное лицо привлечено к административной ответственности. О каком конкретно детском садике идет речь, Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям не сообщает.
ключевые слова: детский сад продукты безопасность Россельхознадзор
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