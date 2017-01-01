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сегодня, 15:49
В ТРЦ «Ясень» пройдут полуфинал и финал международного конкурса «Мы есть у тебя, Иваново»
23 апреля в 14.00 в ивановском ТРЦ «Ясень» состоится полуфинал II международного литературно-музыкального конкурса-фестиваля «Мы есть у тебя, Иваново».
Участникам конкурса, который приурочен к 150-летию со дня рождения Константина Бальмонта, от 7 до 14 лет. Ребята будут состязаться в следующих номинациях: художественное чтение произведений К. Бальмонта и поэтов Ивановского края; музыкально-литературные композиции и песни на стихи К. Бальмонта; художественное чтение собственных произведений; авторская песня; песни на слова ивановских поэтов и духовно-патриотической и народной тематики.Финал конкурса пройдет там же, в «Ясене», 21 мая.
ключевые слова: конкурс фестиваль творчество Константин Бальмонт
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