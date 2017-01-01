В Ивановской области возле кладбища нашли труп с огнестрельными ранениями

Подозреваемый в убийстве был задержан при силовой поддержке ивановского СОБРа





18 апреля, около 7 часов вечера, в заброшенном здании возле кладбища села Фрянково Фурмановского района был обнаружен труп мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями. Личность гражданина была установлена. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области, им оказался местный житель 1971 года рождения. Под подозрение в совершении преступления попал ранее неоднократно судимый мужчина 1968 года рождения, с которым незадолго до своей смерти, возможно, общался погибший.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено предполагаемое место нахождения подозреваемого. Характер его личности, криминальное прошлое и способ совершения особо тяжкого преступления свидетельствовали о том, что при задержании он может оказать вооруженное сопротивление. Поэтому было принято решение задержать подозреваемого при силовой поддержке сотрудников СОБР.

В результате мужчина был задержан спецназовцами Росгвардии региона совместно с сотрудниками уголовного розыска в квартире его матери на улице Возрождения в Фурманове. Во время спецоперации служебное оружие и спецсредства не применялись.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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