Подмостовый переход на площади Пушкина в Иванове разрушается

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Разрушается переход под Театральным мостом на площади Пушкина в Иванове. Ступени ходят ходуном, пешеходы опасаются за свою безопасность. Три бетонные плитки уже почти отошли от лестницы. Пешеходы с опаской обходят их стороной. Невнимательные группируются, чтобы не упасть. Говорят, такая же ситуация была здесь два года назад. Тогда проблему решили. Обещают всё исправить и сейчас.

Как сообщили в администрации города, специалисты уже выходили на место. Отремонтировать переход планируют в этом строительном сезоне. Стоимость работ определят, когда вскроют ступени.

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