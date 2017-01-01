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25 минут назад
Подмостовый переход на площади Пушкина в Иванове разрушается
ФОТО, ВИДЕО
Разрушается переход под Театральным мостом на площади Пушкина в Иванове. Ступени ходят ходуном, пешеходы опасаются за свою безопасность. Три бетонные плитки уже почти отошли от лестницы. Пешеходы с опаской обходят их стороной. Невнимательные группируются, чтобы не упасть. Говорят, такая же ситуация была здесь два года назад. Тогда проблему решили. Обещают всё исправить и сейчас.
Как сообщили в администрации города, специалисты уже выходили на место. Отремонтировать переход планируют в этом строительном сезоне. Стоимость работ определят, когда вскроют ступени.
ключевые слова: мост переход разрушение
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