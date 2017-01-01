Депутаты Ивгордумы скорректировали бюджет облцентра

Финансирование чего увеличится





Сегодня, 19 апреля, состоялось внеочередное пленарное заседание Ивановской городской думы. Центральным вопросом стали изменения в главный финансовый документ муниципалитета.

С проектом о внесении изменений в бюджет областного центра выступила начальник финансово-казначейского городского управления Тамара Кармазина.

Как напомнили в пресс-службе Ивгордумы, прогнозируемые доходы бюджета увеличиваются за счёт изменения объёма безвозмездных поступлений:

- в 2017 году – на 395 012,89 тыс. рублей и составят 5 714 718,38 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления – 2 599 259,14 тыс. рублей;

- в 2018 году – на 45 430,97 тыс. рублей и составят 5 433 475,40 тыс. рублей,

в том числе безвозмездные поступления – 2 268 460,50 тыс. рублей;

- в 2019 году – на 1 227,87 тыс. рублей и составят 5 443 514,57 тыс. рублей,

в том числе безвозмездные поступления – 2 206 054,47 тыс. рублей.

Объем средств на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» увеличивается в 2017 году на 78 201,04 тыс. рублей, в том числе в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета:

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

- субсидии на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области, – 775,61 тыс. рублей, в сфере культуры и искусства – 1 566,28 тыс. рублей.

Однако депутаты высказали обеспокоенность перспективами развития дошкольного и среднего образования в городе и дали поручение представителям администрации предоставить подробный план строительства детских садов в областном центре.

В 2017 году на 6 000,00 тыс. рублей увеличивается финансирование программы «Забота и поддержка». Дополнительные средства выделены на организацию питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций.

По муниципальной программе «Благоустройство города Иваново» увеличиваются средства, которые планируется направить на:

– механизированную уборку улично-дорожной сети города – 63 805,71 тыс. рублей;

– капитальный ремонт и ремонт дорог – 138 613,88 тыс. рублей, из которых 134 000,00 тыс. рублей – субсидия из дорожного фонда Ивановской области, 4 613,88 тыс. рублей – собственные средства бюджета города Иванова.

Дополнительные средства будут направлены на проведение работ по:

– содержанию и ремонту объектов озеленения – 2 223,09 тыс. рублей;

– сносу незаконно установленных рекламных конструкций – 500,00 тыс. рублей.

Предусматриваются дополнительные ассигнования в размере 600,00 тыс. рублей за счет субвенции из областного бюджета на выполнение мероприятий аналитической подпрограммы «Отлов и содержание безнадзорных животных».

На реализацию аналитической подпрограммы «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» предусматриваются дополнительные средства областного бюджета в общем объеме 52 798,16 тыс. рублей, в том числе в:

– 2017 году – 6 139,32 тыс. рублей,

– 2018 году – 45 430,97 тыс. рублей,

– 2019 году – 1 227,87 тыс. рублей.

Кроме этого, будут выделены дополнительные средства для строительства автодороги м. Минеево – пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе, а также на реконструкцию Привокзальной площади.

По материалам пресс-службы Ивановской городской думы

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