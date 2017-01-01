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52 минуты назад
Рынок ритуальных услуг в Шуе станет более открытым
И конкурентным
На сегодняшнем заседании Шуйской городской думы была утверждена новая редакция Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Шуи.
«Довольно давно обсуждался этот вопрос, - отметил депутат Владимир Возилов, - данное положение отвечает требованиям законодательства, создает условия для развития конкурентного и открытого рынка ритуальных услуг на территории городского округа Шуя».
Документ получил положительное заключение прокуратуры, спорные вопросы были рассмотрены совместно с администрацией райцентра на согласительной комиссии.
ключевые слова: ритуальные услуги рынок конкуренция
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