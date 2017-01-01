Жены ивановских слуг народа вошли в Топ-20 Forbes Woman

СКРИН





Издание Forbes Woman составило рейтинг самых состоятельных жен российских чиновников, депутатов, сенаторов. Данные были взяты из опубликованных деклараций сотрудников Администрации президента, Кабинета министров РФ, членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы за 2016 год

В Топ-20 самых богатых жен российских чиновников вошли и наши, ивановские, женщины. Это:

- супруга Юрия Смирнова, члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи (6 место. Доход в 2016 г.: 140,2 млн руб. Доход супруга в 2016 г.: 20,7 млн руб.);

- Юлия Портнова, супруга сенатора Валерия Васильева (7 место. Доход в 2016 г.: 128 млн руб. Доход супруга в 2016 г.: 5,4 млн руб.);

- Галина Бочкова, супруга сенатора Владимира Бочкова (14 место. Доход в 2016 г.: 70,3 млн руб. Доход супруга в 2016 г.: 5 млн руб.)

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А самой богатой супругой признана жена депутата Госдумы Александра Некрасова – Елена Некрасова. Она уже входила в список состоятельных «вторых половин» в прошлом году, но теперь стала лидером. Ее доход в прошлом году составил 646 млн руб.