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Новости

сегодня, 14:23

Жены ивановских слуг народа вошли в Топ-20 Forbes Woman

СКРИН


Издание Forbes Woman составило рейтинг самых состоятельных жен российских чиновников, депутатов, сенаторов. Данные были взяты из опубликованных деклараций сотрудников Администрации президента, Кабинета министров РФ, членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы за 2016 год

В Топ-20 самых богатых жен российских чиновников вошли и наши, ивановские, женщины. Это:

- супруга Юрия Смирнова, члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи (6 место. Доход в 2016 г.: 140,2 млн руб. Доход супруга в 2016 г.: 20,7 млн руб.);

- Юлия Портнова, супруга сенатора Валерия Васильева (7 место. Доход в 2016 г.: 128 млн руб. Доход супруга в 2016 г.: 5,4 млн руб.);

- Галина Бочкова, супруга сенатора Владимира Бочкова (14 место. Доход в 2016 г.: 70,3 млн руб. Доход супруга в 2016 г.: 5 млн руб.)

А самой богатой супругой признана жена депутата Госдумы Александра Некрасова – Елена Некрасова. Она уже входила в список состоятельных «вторых половин» в прошлом году, но теперь стала лидером. Ее доход в прошлом году составил 646 млн руб.

ключевые слова: Forbes рейтинг
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 57 минут назад
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							   При упоминании супруги Ю. Смирнова (как вошедшей в список издания) - вспоминается фраза – «сын товарища Милосердова» из комедии «Гараж» Э. Рязанова.
    
Что, в самом деле, нельзя было выяснить настоящее имя ивановской «героини» списка? Или ивановцам не следует знать, как её зовут? Зачем тогда эта новость, для кого она?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • 26 минут назад
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							К-капитализм...возрадуйтесь же, ибо все кто завидуют это нищеброды и неудачники и только вот эти талантливые капиталисты достойны жизни лучшей. Пока средства производства не объеденные и не преданы обществу, пока нет запрета на частную собственность средств производства все эти списки будут расти, остальным же останутся крохи.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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