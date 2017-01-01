В Иванове открывается выставка «На высоте»

Представленные живописные и графические работы посвящены теме авиации





26 апреля в Новой галерее ивановского Художественного музея открывается выставка «На высоте». Она проводится в рамках проекта «Холст, масло». Живописные и графические работы, представленные в экспозиции, объединяет тема авиации. Это своего рода творческий итог серии летних пленэров 2016 года.

«Тема авиации была популярна в живописи советских художников, особенно - на старте освоения космоса в 1960-е – 1970-е гг. и носила, прежде всего, патриотический характер, - рассказывают организаторы выставки. - Современных авторов интересует и привлекает не только героический пафос сюжетов, но и ореол мечты, окружающий авиаторов. Во время пленэра художники смогли погрузиться в новый для них мир: познакомиться с пилотами и условиями их работы, детально рассмотреть технику. Спортивная же авиация оказалась им ближе всего, - и по духу, и по ощущению свободы и лёгкости, скрывающих строжайшую дисциплину, невидимую извне».

В результате были написаны работы, передающие атмосферу, царящую на аэродроме: от строгой собранности во время подготовки до чувства удовлетворенности и усталости по завершении полётов, от легкой меланхолии нелётных дней до радостного оживления показательных выступлений.

Зрителям будут представлены портреты, пейзажи, жанровые сцены и фотоколлажи ивановских художников: Сергея Здухова, Романа Кошелева, Светланы Кузьмичевой, Полины Кукулиевой, Владимира Маяковского и Сергея Теплова, Олега Копысова, Анастасии Кулаковой и Дмитрия Мариничева.

Открытие выставки – в 16.00.

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